Meret niente rinnovo: prepara lo ‘sgarbo’ al Napoli

Alex Meret è pronto a dire addio al Napoli ma solo a parametro zero e dopo mesi vissuti in panchina come terzo portiere. È questo lo scenario delineato da Corriere dello Sport che mette in evidenza una possibilità che si fa ancora più concreto con l’imminente arrivo di Keylor Navas al Napoli. Il contratto di Meret scade nel 2023 ed il rinnovo oramai sembra una possibilità remota, anche perché Navas è pronto a firmare un biennale.

Meret addio a parametro zero

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sul futuro del portiere italiano che potrebbe essere ancora titolare in Fiorentina-Napoli. “Alla chiusura del mercato, nel frattempo, manca ancora una settimana: sette giorni, dicevamo, mica tantissimi ma decisamente sufficienti per suggellare due operazioni ritenute prioritarie dal Napoli. Sia dal punto di vista societario: il contratto di Fabian scadrà il 30 giugno 2023, il giocatore non ha alcuna intenzione di rinnovare e ciò significa che a partire da gennaio potrà accordarsi con qualsiasi club a parametro zero. Sia dal punto di vista tecnico: il piano operativo, infatti, ha sempre contemplato l’acquisto di un altro portiere di spessore internazionale da affiancare a Meret. Sì, inizialmente era questa l’idea tinta d’azzurro: il fatto, però, è che anche Alex ha il contratto in scadenza nel 2023 e al momento, nonostante abbia inaugurato la stagione da titolare e soprattutto con il piglio e le risposte giuste, di rinnovare non ha mica voglia. Per niente“.