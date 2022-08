Tutti d’accordo: Navas el Gato sarà del Napoli, retroscena su Giuntoli

Keylor Navas sarà un giocatore del Napoli, oramai si attende solo lo sbarco in Italia per la visite mediche. I principali quotidiani sportivi ma anche generalisti convergono tutti nella stessa direzione. Il Napoli ha in pugno il portiere costaricense e non ci sono grandi problemi che possano bloccare la trattativa. Il giocatore è atteso nel week end per le visite mediche.

Navas arriva da svincolato al Napoli, con una ricca buonuscita pagata dal Psg, che permetterà al club azzurro di offrirgli un contratto intorno ai 3 milioni di euro per due stagioni, con opzione per il terzo, sfruttando così il Decreto Crescita.

Navas al Napoli: tutte le novità

Corriere dello Sport racconta la trattativa segreta di Giuntoli per Navas, che va avanti da mesi: “[…] per garantire a Navas la ricchissima buonuscita ritenuta imprescindibile per rescindere il contratto con il Psg fino al 2024, i club dovranno giocare sulla valutazione del cartellino di Ruiz; su un bonus alla firma per Keylor (legato proprio alla quantificazione della cessione di Fabian); e sul ricco contratto biennale che, anche in virtù della spinta del Decreto Crescita, rappresenterà l’ultimo punto di un’operazione estremamente articolata. E complessa. E datata: il ds Giuntoli ci lavora da tempo, da mesi, e i buoni rapporti con il regista Jorge Mendes, già protagonista del passaggio del Gato dal Real al Paris, possono fare la differenza“.

Anche Corriere del Mezzogiorno conferma l’arrivo imminente di Navas al Napoli: “Per Keylor Navas la strada è tracciata, il Napoli è pronto ad abbracciare il portiere costaricense. Il passo decisivo è che il Psg e Keylor Navas, con la mediazione di Jorge Mendes, trovino l’accordo sulla robusta buonuscita che accompagnerà la rescissione del contratto con scadenza giugno 2024. Il Napoli poi è pronto a proporgli un biennale con un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro. Un piano definito da tempo con l’ausilio del Decreto Crescita“