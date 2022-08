Gazzetta – Ndombele conquista il Napoli, ma che gol ha fatto?

Tanguy Ndombele con un gol ha fatto impazzare i tifosi del Napoli, che ora sognano con il francese in mediana. Una rete di una potenza indescrivibile, unita ad uno stop a seguire di classe pure. Signore e signori ecco Tanguy Ndombele, un potenziale fenomeno alla corte di Spalletti. Ovviamente non sarà un gol in amichevole a fare le differenza, ma certi colpi o si hanno oppure è difficile che escano per caso.

Anche Gazzetta riserva uno spazio a Ndombele dopo il bellissimo gol segnato alla Juve Stabia: “Dopo un primo tempo in cui gli azzurri hanno provato più le triangolazioni che i tiri in porta, ecco che a far urlare i tantissimi tifosi presenti ci ha pensato Tanguy Dombele. Su una palla vagante a centrocampo, che scendeva dall’alto, con uno stop a seguire di esterno destro il francese ha saltato un avversario, poi un tocchetto per sistemare ancora di esterno la sfera dunque un gran destro imprendibile a mezza altezza, nell’angolo più lontano. Davvero un bel gesto unito ad altri, con giocate in verticale che dovranno trovare l’intesa coi nuovi compagni, strettamente legata pure ai tempi di gioco. Ndombele, insomma ha subito dimostrato che gran voglia abbia di riscattarsi a Napoli dopo le due ultime stagioni non brillanti al Tottenham. «Ndombele ha rimarcato il talento che possiede segnando quel gol», ha sottolineato Spalletti“.