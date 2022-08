REPUBBLICA – Navas si svincola dal Psg: al Napoli in 48 ore, Fabian in Francia

Ultime novità di calciomercato del Napoli: Keylor Navas si svincola dal Psg e firma con gli azzurri, Fabian Ruiz da Galtier. Oramai siamo alla certezza o quasi, gli operatori dell’informazione mantengono un minimo di dubbio perché nel calciomercato può succedere qualsiasi cosa fino a quando non si firma. Emblematico il caso Berbatov che cambiò un paio di volte aereo mentre stava arrivando in Italia per firmare con la Fiorentina.

Però negli ambienti di calciomercato fanno sapere che Navas ha praticamente risolto il suo contratto con il club francese ed pronto a vestire la maglia azzurra. Già nella giornata di ieri Manuel Parlato ha fatto sapere che le visite mediche di Keylor Navas erano già state prenotate a Villa Stuart.

Navas al Napoli entro sabato

Il portiere in questi giorni è stato fermo per un piccolo problema alla schiena, ma ieri è tornato ad allenarsi regolarmente. Navas ha pubblicato anche una foto sui social, che è stata presa letteralmente d’assalto dai tifosi del Napoli, ma anche da quelli del Psg che gli chiedevano di restare in Francia. Molti tifosi del club parigino sono convinti che Navas sia molto più forte di Donnarumma e vorrebbero che restasse. Secondo Repubblica, però, l’affare Navas al Napoli è praticamente chiuso con il portiere che “sta per svincolarsi dal Psg ed è atteso entro 48 ore in Italia per le visite mediche, mentre il centrocampista Fabian farà il percorso inverso e sarà ceduto per 20 milioni al club francese“.

Quella di Fabian è un’altra operazione con i fiocchi di Giuntoli, perché lo spagnolo aveva un solo anno di contratto e quindi sperare di venderlo ad un prezzo maggiore era difficile. Un’operazione alla Milik che nel passaggio alla Juve, porta alti soldi freschi nelle casse del Napoli.