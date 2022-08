Sportitalia – “Navas al Napoli visite mediche prenotate”

Keylor Navas sarà un giocatore del Napoli, secondo Manuel Parlato di Sportitalia sono già state programmate le visite mediche per sabato. La notizia era nell’aria già da tempo, in queste ultime ore ci sono stati significativi passi avanti per il trasferimento del portiere costaricense in azzurro. Il Napoli sta puntando forte sul portiere azzurro ed è pronto a chiudere l’affare con il PSG, club con cui si tratta anche la cessione di Fabian Ruiz.

Navas al Napoli: visite mediche a Villa Stuart

Secondo le ultime novità di calciomercato oramai ci siamo, Navas è praticamente il nuovo portiere del Napoli. Una anticipazione importante viene data da Manuel Parlato che dice: “Navas, ci siamo. Prenotate le visite mediche a Villa Stuart per sabato, potrebbero essere anticipate a venerdì. Alex Meret sarà il secondo, Sirigu il terzo. Per la porta siamo blindatissimi“. A questo punto bisogna capire anche se Alex Meret resterà al Napoli, oppure andrà via. Intanto Navas può arrivare da svincolato con buonuscita che viene pagata dal PSG e che va a coprire una parte dei 9 milioni di euro a stagione che percepisce il giocatore in Francia. Ci sarà bisogno di mettere in ordine questi ultimi fattori prima di poter ufficializzare l’affare.

Con Keylor Navas il Napoli prende un portiere di grandissima esperienza, un giocatore che può fare la differenza sia in campo quanto negli spogliatoi. La carriera di Navas parla per lui, ha vinto di tutto con il Real Madrid ed è stato protagonista anche il PSG, fino alla scorsa stagione era preferito a Donnarumma. Poi il club francese ha voluto puntare sul portiere italiano che è più giovane.