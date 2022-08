L’Equipe: Fabian Ruiz al PSG, Herrera libera il posto. Avanti per Navas

Novità di calciomercato per il Napoli, il club azzurro sta per cedere Fabian al PSG, sempre aperta la trattativa per Keylor Navas. Secondo quanto riferisce L’Equipe il club francese sta per risolvere il contratto di Herrera, questo dà il via libera all’acquisto di Fabian Ruiz dal Napoli senza dover attendere la cessione di Paredes. Le parti sono molto vicine con il PSG che può arrivare a 22 milioni di euro per il giocatore spagnolo che preferiva tornare in Spagna. Non ci sono offerte dalla Liga ed allora per non perdere la possibilità di essere convocato per i Mondiali, ha accettato il trasferimento in Francia. Anche perché se non accetta può andare in tribuna per tutta la stagione. Almeno questa sembra la decisione della società di Aurelio De Laurentiis.

Ma il Napoli continua a trattare anche Keylor Navas. Dalla Francia danno l’affare come in corso, con i due club che continuano a trattare ad oltranza per trovare una soluzione. Per ora la pista più calda è la risoluzione del contratto con buonuscita per Navas che andrebbe poi a firmare un biennale con la società partenopea. Il club azzurro è pronto a mettere sul piatto tre milioni di euro a stagione, sfruttando anche il decreto crescita.