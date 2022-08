Milik vicinissimo alla Juve: Ecco quanto guadagnerà De Laurentiis grazie ad una clausola

Arkadiusz Milik vicinissimo alla Juventus: trattativa nel vivo, si va verso la fumata bianca. Il Napoli incasserà il 30%.

Milik pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. La trattativa con l’Olympique Marsiglia è già stata intavolata e gli agenti del centravanti polacco sono in Italia per definire gli ulteriori dettagli dell’operazione, che poggia su un prestito oneroso a 2 milioni ed un diritto di riscatto fissato ad 8. Primo summit positivo e ottimismo che cresce, con ulteriore vertice previsto giovedì.

Due milioni per il prestito oneroso, otto milioni per il diritto di riscatto. Totale, nel caso la Juventus volesse esercitare l’opzione: 10 milioni di euro messi a budget per la trattativa con l’Olympique Marsiglia. Sono le cifre che i bianconeri hanno deciso (o decideranno) di investire per prendere Milik che quanto a pretese economiche rientra in parametri possibili (stipendio da 3,5 milioni di euro netti circa).

Milk-De Laurentiis e clausola anti-juve

Milik e la Juve, un lungo corteggiamento. De Laurentiis restò malissimo quando all’epoca si accorse che dietro il mancato rinnovo c’era un flirt con la ‘vecchia signora’. La separazione non fu indolore.

Il calciatore venne messo da parte e spedito in tribuna, il club fece muro a qualsiasi offerta ‘nemica’ e si disse pronto a trattare quando (gennaio 2021) il Marsiglia si fece avanti. Ma a una condizione.

L’inserimento nell’accordo di una clausola anti-Juve, una sorta di veto a tornare in Serie A entro un certo periodo di tempo.

Fu Milik allora a impuntarsi, a costo di far saltare la transazione. L’intoppo si sbloccò grazie alla disponibilità dell’Olympique di concedere una percentuale importante (30%) sulla futura rivendita dell’attaccante a patto che il Napoli facesse cadere ogni veto. Così fu: il polacco si trasferì in Ligue 1, chiudendo obtorto collo una pagina sfortunata della propria carriera sia per gli infortuni (la rottura del legamento crociato delle ginocchia) sia per l’epilogo da luna di fiele.

A suggello di quella storia sbagliata e da dimenticare ci fu anche una story su Instagram emblematica, condivisa dal calciatore: lui e il presidente, De Laurentiis, ritratti in un enorme cuore rosa con il sottofondo musicale della colonna sonora de ‘Il tempo delle mele’. Si sono amati e poi odiati. Ora se la Juve farà scattare l’opzione di acquisto per Milik nelle casse del Napoli arriverà anche una manciata di milioni (circa 3).