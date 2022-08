Navas al Napoli entro il weekend. I tifosi azzurri “invadono” i suoi profili social

Keylor Navas al Napoli è solo questione di tempo, entro il weekend il portiere potrebbe raggiungere il gruppo di Luciano Spalletti.

Keylor Navas sta per diventare un nuovo portiere del Napoli. Una trattativa legata in parte all’approdo a Parigi di Fabian Ruiz e che, stando a quanto riportato da Sportitalia, potrebbe chiudersi sia dopo eventuale rescissione consensuale che sulla base di un prestito. Il portiere costaricano sta comunque per vestirsi di azzurro, a prescindere dall’eventuale sistemazione che troverebbe Meret. Secondo quanto riferisce l’esperto Gianluca Di Marzio, l’estremo difensore è atteso in Italia all’inizio della prossima settimana.

Cristiano Giuntoli, a sorpresa, potrebbe prendere anche un altro centrocampista a fine mercato qualora Demme andasse via.

I tifosi del Napoli aspettano Keylor Navas

I tifosi azzurri non hanno perso l’occasione per trasmettere il proprio affetto a Navas, riempiendo il post di commenti con inviti espliciti ad approdare al Maradona: “Vieni a Napoli”; “Ti aspettiamo campione; “Vieni”; “Napoli”, ma anche “Come to Naples” sono solo alcuni dei commenti, che saranno stati sicuramente notati e apprezzati dall’estremo difensore.

Grande colpo di Giuntoli

Navas è un giocatore di grande esperienza internazionale, molto diverso per caratteristiche rispetto a Meret. Non si discute la sua qualità né lo step in avanti fatto nell’immediato, ma ci si chiede che senso abbia avuto investire così tanti soldi su un estremo difensore sul quale non si è mai davvero puntato. A prescindere, comunque, Navas per i partenopei è l’ennesimo colpo di una sessione di mercato gestita molto bene, per quanto resa difficile dagli addii dei senatori.