Pedullà: “Navas-Napoli, Giuntoli sta chiudendo un’operazione straordinaria”

Navas si avvicina al Napoli, secondo il giornalista Alfredo Pedullà il club partenopeo sta chiudendo un’operazione straordinaria.

l Napoli è vicinissimo a chiudere le operazioni per Keylor Navas dal Paris Saint Germain. Il braccio destro di Giuntoli, il capo scout Maurizio Micheli, è infatti volato a Parigi per chiudere l’affare. “Un’operazione straordinaria” tuona Alfredo Pedulla nel descrivere la trattativa del club partenopeo per il portiere:

“Navas ha ormai rotto gli indugi e ha scelto Napoli, al punto che avrebbe anche già domandato a Gianluigi Donnarumma, compagno di reparto nel PSG, nativo di Castellammare di Stabia, dove gli converrebbe prendere casa, una volta approdato in Campania.

E’ un questione di buonuscita, adesso: quella che la società parigina deve corrispondere all’estremo difensore per liberarlo dal suo contratto e permettergli, così, di firmare con il club capitanato da Aurelio De Laurentiis, che avrebbe messo sul piatto un ricco triennale pur di convincerlo a sposare la causa partenopea.

Filtra ottimismo, arrivati a questo punto, sarebbe sorprendente se Keylor Navas non diventasse il nuovo portiere della formazione allenata da Luciano Spalletti”. Ha concluso Alfredo Pedullà.