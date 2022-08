Navas, la buonuscita del Psg lo avvicina al Napoli

Keylor Navas è vicino al Napoli, il Psg è vicino all’accordo per una buonuscita per liberare il giocatore. In questo modo il portiere può arrivare da svincolato in azzurro. In questo caso la società di Aurelio De Laurentiis potrà offrire un contratto biennale per sfruttare il Decreto Crescita, pagando quindi meno tasse sull’ingaggio del giocatore costaricense.

Le ultime novità di calciomercato danno Navas vicino al Napoli, con le visite mediche già fissate per sabato. Ma arrivano ulteriori dettagli. Quello più importanti riguardano anche una corposa buonuscita che il Psg darà al giocatore per risolvere il contratto: si parla di 10 milioni di euro. Cifra che agevolerà il Napoli nell’ingaggiare il portiere. Il club azzurro è pronto ad offrire tra i 3 ed i 3,5 milioni di euro al giocatore. Il contratto sarà di almeno due anni, ma si parla anche di opzione per il terzo anno.

Va avanti anche la trattativa per portare Fabian Ruiz al Psg: il club francese pagherà il giocatore circa 22 milioni di euro. Oggi è arrivato anche un indizio social su questo trasferimento. Sarà un caso, ma la sorella del giocatore spagnolo proprio oggi ha postato una fotografia di Parigi sui suoi canali social.