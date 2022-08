Napoli-Juve Stabia: Spalletti con Ndombele, Raspadori e Simeone titolari, dove vederla in chiaro

Napoli-Juve Stabia arriva la formazione ufficiale: Spalletti lancia Raspadori, Ndombele e Simeone dal primo minuto. L’amichevole dello stadio Diego Armando Maradona è stata una bellissima iniziativa della SSCN che ha aperto le porte a tutti i tifosi azzurri gratuitamente. Oltre quarantamila spettatori allo stadio per godersi la presentazione dei nuovi acquisti, ma con la curiosità di vederli anche giocare. In Napoli-Monza, infatti, Spalletti ha deciso di non schierare i nuovi giocatori, lasciandoli in panchina, anche perché erano arrivati da pochissimo ed il risultato non richiedeva di fare azzardi. Spalletti durante l’amichevole con la Juve Stabia, darà invece spazio ai nuovi acquisti.

Napoli formazione titolare: Sirigu, Zanoli, Ostigard, Jesus, Olivera, Ndombele, Raspadori, Elmas, Politano, Simeone, Ounas.

Ovviamente Spalletti mischia le carte. Ci sarà l’opportunità di vedere anche Olivera e Ostigard, Ma ovviamente gli occhi saranno tutti puntati sui tre nuovi acquisti Ndombele Simeone e Raspadori che giocheranno dal primo minuto, a completare l’attacco ci sarà Ounas. Un Napoli molto offensivo con Elmas in campo in mediana.

Dove vedere Napoli-Juve Stabia in tv

La partita sarà trasmessa sul digitale terrestre su Kiss Kiss Napoli Tv al canale 76. Il match che prenderà il via alle 18.00 verrà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Napoli. Tutto gratuitamente.