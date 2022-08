Schira: “Gaetano e Zerbin restano. Ounas piace a vari club, si chiude per Navas”

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’esperto di mercato Nicolò Schira si sofferma sugli ultimi movimenti di mercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Incontro a Parigi per chiudere Navas? Il Napoli vuole prenderlo a tutti i costi, i giocatore è molto affascinato dal progetto. Non vuole fare il secondo, la squadra azzurra ha una botta di intesa con il costaricano. Si aspetta che lui faccia la risoluzione col Psg, in modo tale che possa risolvere la questione contratto usufruendo del decreto crescita. Ounas che fine farà? La Sampdoria si è fatta avanti nelle ultime ore, può essere la soluzione giusta per Gianpaolo che necessita di un esterno offensivo. Chiaramente con Gaetano e Zerbin, il quale il Napoli ha detto di no a tutti, a quel punto Ounas può essere l’indiziato per partite”.

Inoltre, ha aggiunto: “Demme? C’erano diverse proposte, lui rientrerà tra un mese. Credo che quell’infortunio abbia fatto saltare le trattative. Le squadre interessate, ad esempio erano Everton e Nizza ma si sono defilate. Però, praticamente il Napoli fa il portiere e poi chiude le entrate e se ne parlerà a gennaio. Meret la vicenda è un po’ complicata, è possibile che rimanga a fare il terzo e, poi, nel mercato di riparazione si cercherà una soluzione più comoda per lui. Fabian? Il Napoli vuole evitare di perderlo a zero e, quindi, il Psg è la soluzione anche a cifre più basse. Meglio, però, che perderlo a zero. Navas e Fabian sono due trattative che non sono incastrare direttamente, ma viaggiano parallele”.