L’attacco a Insigne: “Un ceffone a chi lo reputa un campione della napoletanità”

“Era quindi inutile rispolverarla in questa occasione. A meno che – spiega Pastore – non si sia trattato, come comunemente si crede, di una polemica risposta alla prodezza del georgiano. Cosa che fa, della decisione di Lorenzo, un atto meschinetto e del quale, ne sono sicuro, l’attuale giocatore del Toronto si sarà già pentito. Come si sarà pentito della stupida risposta al nuovo idolo dei tifosi napoletani, che aveva pubblicato una foto di Napoli corredandola con la didascalia “casa mia”, decidendo di ribattere con una foto della città canadese. Se considera Toronto la sua nuova casa, è padronissimo, naturalmente. Ma rendendo pubblica questa posizione, ha dato un ceffone a quanti da sempre hanno pensato a lui come ad un campione della più pura napoletanità. Pregherei solo, chi avesse voglia di commentare questo post, di non scadere nelle offese gratuite. Ad un gesto sbagliato non bisogna rispondere con espressioni sbagliate. Grazie”.