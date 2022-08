Napoli-Juve Stabia: ecco il canale tv in chiaro, anche diretta streaming

Napoli-Juve Stabia è la partita amichevole che si gioca alle ore 18.00: verrà trasmessa da Kiss Kiss Napoli Tv e dal profilo facebook della società azzurra. La SSCN ha aperto le porte a tutti i tifosi azzurri che gratuitamente hanno potuto prendere un tagliando per vedere la partita allo stadio. Per chi non sia riuscito ad andare allo Stadio Maradona, c’è comunque la possibilità di vedere il match.

Come vedere Napoli-Juve Stabia