PRONOSTICI FIORENTINA – NAPOLI, BANCO DI PROVA IMPORTANTE PER I CAMPANI

Le partite tra Fiorentina e Napoli sono sempre avvincenti: giocatori dii livello internazionale, una rivalità sentita e lo spettacolo che solo due delle migliori squadre del nostro campionato possono offrire.

I partenopei stanno lentamente gettando le basi per una nuova ossatura di squadra: la cessione di elementi importanti come Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e Lorenzo Insigne non ha certamente aiutato, ma Luciano Spalletti sa benissimo come ricreare uno spirito di gruppo e dare nuova linfa ad una squadra che vuol raggiungere gli obiettivi prefissati.

Gli Azzurri puntano giustamente ad essere protagonisti, anche se sulla carta hanno perso qualcosa rispetto alle concorrenti milanesi, alla Juve e forse anche rispetto alla Roma.

In ogni caso, l’orgoglio azzurro è pronto a far la differenza ancora una volta: ogni qualvolta la squadra partenopea è stata data per spacciata, infatti, ha tirato fuori il meglio di sé e saputo ricreare quell’armonia e far emergere nuovi talenti, come potrebbe essere ad esempio il nuovo arrivato Khvicha Kvaratskhelia, elemento di spicco del rinnovato reparto offensivo del Napoli.

Per scoprire di più sui pronostici di Fiorentina – Napoli, suggeriamo vivamente di continuare a leggere qui sotto: daremo informazioni riguardanti il mercato, lo stato di forma e i giocatori da tenere d’occhio sugli avversari di turno.

LA FIORENTINA È UN AVVERSARIO MOLTO DIFFICILE DA AFFRONTARE

Se osserviamo più da vicino le due squadre scopriamo che, soprattutto la Fiorentina, è una squadra che è davvero cresciuta in termini tecnici rispetto alla passata stagione.

Acquisti del calibro di Luka Jovic, per citare il più importante, hanno alzato il livello della squadra, riportando a Firenze quel bomber implacabile che era stato per la squadra toscana Dusan Vlahovic fino alla metà della passata stagione.

In ogni caso, l’impianto di gioco di mister Vincenzo Italiano è di altissima qualità: ricordiamo tutti benissimo come la sua squadra ha già saputo mettere in difficoltà i campani nell’edizione passata del campionato.

Oltretutto, negli ultimi due precedenti fra Serie A e Coppa Italia, la Viola ha prevalso in entrambe le occasioni; servirà mantenere la guardia alta per i partenopei, perché allo stadio Artemio Franchi di Firenze non sarà di sicuro una passeggiata di salute.

Se vuoi sapere quali sono le quote e i pronostici per Fiorentina – Napoli, ti suggeriamo di proseguire nella lettura di quest’articolo.

PRONOSTICI FIORENTINA – NAPOLI, CHI LA SPUNTERÀ?

Fiorentina Pareggio Napoli 3.20 3.50 2.20

* N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Andando a vedere nel dettaglio le quote, scopriamo come il Napoli parta con i favori del pronostico: una *vittoria partenopea è infatti data a 2,20, mentre una vittoria della squadra di casa beneficia di un 3,20.

Il pareggio? La sua quota è pari a 3,50.

Gli Azzurri sono favoriti sulla carta, anche se bisogna dire che la Fiorentina è una squadra ben attrezzata e in grado di far male a chiunque, anche ad una grande come del nostro calcio come il Napoli.

Non ci resta altro che metterci comodi, ordinare qualcosa e vedere se i pronostici di Fiorentina – Napoli rispecchieranno la verità oppure no.