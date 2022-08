Napoli-Juve Stabia: diretta video su Kiss Kiss Napoli Tv in chiaro, ecco il canale

L’amichevole tra Napoli e Juve Stabia sarà trasmessa in diretta video sul digitale terrestre da Kiss Kiss Napoli Tv. L’emittente campana ha anche un canale tv ed ha acquisito i diritti per trasmettere l’amichevole del Napoli allo stadio Maradona in esclusiva.

La società azzurra ha voluto aprire gratuitamente le porte ai tifosi per Napoli-Juve Stabia, ma coloro che non potranno andare allo stadio Maradona potranno assistere alla presentazione dei nuovi giocatori: Ndombele, Raspadori, Kim, Ostigard, Olivera e Simeone, attraverso la tv in chiaro e senza dover pagare nulla.

Dove vedere Napoli-Juve Stabia

La partita si giocherà mercoledì 24 settembre alle ore 18.00 e si potrà vedere in esclusiva su Kiss Kiss Napoli Tv. Napoli-Juve Stabia sarà trasmessa sul canale 76 del digitale terrestre visibile anche in streaming. La telecronaca sarà affidata a Carlo Alvino ed al termine del match ci saranno anche interviste esclusive. Una bella iniziativa quella dell’emittente campana che ha trovato l’accordo con il Napoli per trasmettere il match in chiaro e senza dover pagare nulla.

Per i tifosi sarà il modo per vedere all’opera i nuovi calciatori, anche se in un contesto amichevole, ma c’è tanta curiosità di vedere sul rettangolo di gioco come si muovono Ndombele, Raspadori e Simeone, dato che gli altri acquisti hanno già fatto il loro esordio con la maglia azzurra.