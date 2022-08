Milik voglia matta di Juve: una rincorsa lunga 2 anni

Arek Milik è vicinissimo alla Juve, anche nel 2020 i bianconeri ci provarono ma Aurelio De Laurentiis non volle cederlo. In quel caso il presidente del Napoli imponeva una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro, nonostante il calciatore fosse in scadenza di contratto. Una mossa per non rinforzare una rivale che poteva costare caro all’imprenditore cinematografico, che poi trovò una sponde con il Marsiglia, disponibile anche a concedere il 30% su una futura rivendita.

Dunque con Milik alla Juve ci andrebbe a guadagnare anche il Napoli, che ovviamente in questo momento non si può opporre alla cessione ai bianconeri. La trattativa è ben avviata con il calciatore polacco che scalpita dalla voglia di vestire la maglia della Juventus. Lo avrebbe fatto con estremo piacere anche nel 2020 quando spingeva per trasferirsi a Torino. Ora l’occasione è arrivata, con la Juve che vira su milik perché Depay continua a chiedere troppo e Morata è inavvicinabile. Il polacco, in questo momento, è la soluzione più concreta per il dirigenti bianconeri che hanno bisogno di un attaccante che faccia da sostituto a Vlahovic. Per Milik è pronto un posto in panchina, ma con una stagione lunga ed estenuante, ci saranno molte occasioni per mettersi in mostra.