Meret titolare a tempo determinato: Spalletti lo ‘boccia’, lo dicono le statistiche

Il futuro di Alex Meret è a tempo determinato, se arriva Navas perderà la titolarità, se non arriva va in scadenza nel 2023. Insomma in ogni caso al portiere ex Spal mancano certezze, quelle che invece lui ed il suo entourage hanno sempre chiesto. Ecco perché non è stato ancora firmato l’accordo per il rinnovo che sostanzialmente è pronto, con gli avvocati che oramai hanno terminato già da un pezzo di scambiarsi documenti. Meret non firma perché non conosce il suo futuro, vorrebbe essere certo di fare il titolare, una certezza che in una squadra di Serie A nessuno può avere.

Portiere Napoli: Meret, Sirigu e Navas

L’estremo difensore italiano si trova in bilico, con il Napoli che vuole chiudere Navas, ma che per ora punta su Meret. Toccherà ancora a lui difendere i pali azzurri nella sfida Fiorentina-Napoli. Lo ha fatto già contro Verona e Monza, ma al Franchi potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia azzurra, perché il calciomercato chiude giovedì 1 settembre alle ore 20.00, lo stesso giorno in cui la squadra di Spalletti giocherà con il Lecce al Maradona alle ore 20.45.

C’è chi dice che Navas può firmare per il Napoli già nel week end, a quel punto per la sfida con la Fiorentina potrebbe toccare a Sirigu andare in porta.

Ma dove giocherebbe Meret? Corriere dello Sport scrive che di soluzioni italiane non ce ne sono. Perché lo Spezia ha preso Dragowski, l’Empoli si sente al sicuro con Vicario, così come il Torino con Milinkovic-Savic. Insomma bisognerebbe guardare all’esterno, ma anche in questo caso ci sono poche chance.

Eppure restare al Napoli co Navas significherebbe fare il terzo portiere ed andare in scadenza, anche perché Spalletti non ha grande fiducia per Meret. Lo dicono le statistiche, dato che il tecnico toscano è quello che utilizzato Meret meno di tutti: solo 15 volte nella scorsa stagione, di cui solo 7 in campionato.