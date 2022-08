Napoli missione a Parigi per Navas: il retroscena di Corriere dello Sport

Il Napoli spinge per avere Keylor Navas del Psg, Maurizio Micheli è stato a Parigi per chiudere la trattiva di calciomercato. Il Napoli in questa sessione di calciomercato si è scoperto molto paziente, in grado di attendere il momento giusto, senza voler per forza accelerare i tempi. Un trend che è cambiato nel corso degli anni, quando De Laurentiis, su consiglio degli allenatori, cercare di anticipare i colpi di mercato. Ma ora le dinamiche sono cambiate, bisogna attendere e capire quando è il momento per affondare il colpo al giusto prezzo. Ecco perché l’obiettivo Navas è ancora ampiamente alla portata degli azzurri, che conoscono perfettamente la difficoltà di chiudere un affare per un portiere che guadagna 9 milioni di euro netti a stagione.

Micheli a Parigi, il Napoli in pressing su Navas

Corriere dello Sport fa sapere che la società di De Laurentiis è molto attiva su il Gato, ovvero il Gatto, questo il soprannome affibbiato al portiere costaricense. Navas non vuole rinunciare nemmeno ad un euro del suo ingaggio, ma sa che a Parigi farebbe costantemente la riserva di Donnarumma, lo ha chiarito bene il tecnico Galtier. Ed allora il Napoli per Navas è più di un’occasione. Corriere dello Sport fa sapere che un inviato del Napoli, (Maurizio Micheli ndr), è stato a Parigi per affondare un duplice colpo. La società vuole Navas, ma con il Psg è in ballo anche la cessione di Fabian Ruiz. Due prospettive di mercato che si possono chiudere sul gong della fine delle trattative, ci sono più segnali positivi e c’è chi dice che Navas può firmare per il Napoli già questo week end.

Navas rescissione con il Psg

La strada principale per portare Navas al Napoli è quella della rescissione consensuale, con ricca buonuscita per il portiere. È la strada che conviene a tutti, anche al Napoli che poi può offrire un contratto di due anni a 3 milioni di euro al giocatore, sfruttando anche il taglio delle tasse con il Decreto Crescita.