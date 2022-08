The Sun incredulo: in 40 mila per l’amichevole del Napoli, gol incredibile di Ndombele

Il Napoli in amichevole con la Juve Stabia fa segnare numeri record oltre 40 mila allo stadio, almeno 50 mila in collegamento streaming. Frutto dell’ottima iniziativa della società azzurra che ha voluto presentare i tre nuovi acquisti in grande stile e tendendo al mano al pubblico azzurro. L’amichevole era infatti totalmente gratuita, così come la visione della partita attraverso il canale social della SSCN ed in chiaro sul digitale terrestre su Kiss Kiss Napoli Tv. Non solo operazione simpatia, ma anche una crescita del brand in termini di marketing, che può portare ad incassi indiretti, anche perché oramai i marchi devono saper creare anche community.

The Sun nell’edizione on line mette in evidenza la presenza di 40 mila persone allo stadio Maradona, nonostante si trattasse di un’amichevole infra settimanale. Ma sottolinea anche il bellissimo gol di Tanguy Ndombele che viene definito straordinario, non solo per la potenza del tiro, ma anche per la bellezza del tocco con stop a seguire che ha preparato il tiro. Sullo stesso portale c’è anche un sondaggio in cui si chiede se il Tottenham abbia fatto bene a cedere Ndombele in Serie A al Napoli o se il giocatore francese potesse essere utile alla squadra di Conte, oppure ad un altro club di Premier League.