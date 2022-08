Champions, Napoli: tutte le insidie della terza fascia

Champions League Napoli in terza fascia nei sorteggi. Tantissime insidie per la squadra guidata da Luciano Spalletti.

Il Napoli di Spalletti partirà dalla terza fascia, molte avversarie temibili per la squadra partenopea.

In prima fascia sono presenti, Bayern Monaco, Milan, Real Madrid, Manchester City, PSG, Ajax, Porto ed Eintracht Francoforte. L’elite della passata stagione del calcio europeo.

La seconda fascia determinata dal ranking UEFA, con il coefficiente che ogni singolo club si è costruito attraverso i risultati internazionali negli ultimi 5 anni. In rigoroso ordine matematico, allora, queste le squadre presenti: Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia e Tottenham. Anche in questo caso squadre di altissimo spessore. Dal cambio di modalità introdotto dalla UEFA qualche tempo fa (ovvero in prima fascia ci vanno tutte le vincitrici dei campionati nazionale), in seconda fascia è impossibile trovare una squadra di basso livello.

Proseguendo in puro ordine di ranking UEFA, anche la terza fascia è un mix di squadre piuttosto insidiose: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar, Inter, Napoli, Sporting Lisbona, Bayern Leverkusen e Benfica. In sostanza tutte formazioni di alto livello, ad eccezione forse degli ucraini, che per i tristi e ben noti motivi sono rimasti fermi da tanto in termini di gare ufficiali e di campionato competitivo.

In quarta fascia, Bruges e Celtic sono le due squadre potenzialmente insidiose, come del resto è l’OM, probabilmente autentica mina vagante – se non altro per tradizione e competitività del campionato – di questa quarta fascia. Dai playoff poi sono arrivate: Maccabi Haifa, Viktoria Plzeň, i finalisti dell’ultima Europa League del Glasgow Rangers, Copenhagen e Dinamo Zagabria.

LE 4 FASCE: IL QUADRO COMPLETO

Pinto e Reshmin Chowdhury hanno dato il via alla cerimonia del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2022/23.

Le gare della prima giornata della fase a gironi della Champions League si disputeranno tra il 6 ed il 7 settembre. Tutte le partite dei gruppi si giocheranno tra settembre appunto e inizio novembre.

Sarà questa l’ultima Champions a 32 squadre, visto che dall’edizione 2023/2024 si passerà a 36.

Prima fascia: Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Porto, Eintracht, Milan, Manchester City, Ajax;

Seconda fascia: Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia, Tottenham, Liverpool;

Terza fascia: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Napoli, Sporting, Bayer Leverkusen, Inter, Benfica;

Quarta fascia: Celtic, Bruges, Marsiglia, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Dinamo Zagabria, Rangers, Copenhagen.