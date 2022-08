Napoli, girone Champions tosto: non solo il Liverpool

Salah è senza dubbio la stella della squadra, capace di cambiare le partite all’improvviso. Occhio però a Diaz, che dopo una prima parte di era al Liverpool è atteso alla conferma. Nunez è la grande speranza in attacco dopo quanto fatto al Benfica, mentre in difesa il volto più importante è sicuramente Alexander-Arnold, trattore sulla fascia destra.

Negli ultimi anni è tornata a far paura anche in Champions, e non solo in Eredivisie. Tra vecchi esperti e giovani in rampa di lancio, l’Ajax lotterà con il Napoli per gli ottavi, assumendo che il Liverpool sia la grande favorita per il primo posto nel girone. Una squadra importante che sa battere chiunque, ma con evidenti cali di concentrazione nei momenti clou.

I GIOCATORI DA TENERE D’OCCHIO

Lucca, ex Pisa, è arrivato ad Amsterdam per provare a stupire, ma sono altri i giocatori titolari: Tadic su tutti, ma anche Bergwijn. Resta da capire se Antony, invece, partirà alla volta di Manchester. In difesa c’è Bassey, mentre in avanti Brobbey vuole fare il salto di qualità e confermarsi come giovane bomber anche in Europa.

LA FORMAZIONE TIPO

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Berghuis, Tadic, Taylor; Antony, Brobbey, Bergwijn.

QUANDO SFIDERÀ IL NAPOLI?

Sono ancora da annunciare le date e gli orari specifici dell’incontro.

Precedenti contro l’Ajax