Champions, il Napoli con Liverpool e Ajax, la reazione di De Laurentiis

Il Napoli nel girone A di Champions League ha pescato: Liverpool, Ajax e Rangers. Girone affascinante, in cui gli azzurri potranno dire la loro. Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis su Twitter ha mostrato grande soddisfazione per le sfide che attendono gli azzurri di Spalletti nella massima competizione europea:

“Sorteggio affascinante! Ancora il Liverpool, per non parlare di Ajax e Rangers!! Forza Napoli Sempre“. Ha scritto il patron azzurro ricevendo moltissimi messaggi positivi dai tanti tifosi azzurri:

“Ha fatto variare l’umore”.

“Andiamo con la NAVAS in Scozia?”.

Rispetto di Tutti….Paura di Nessuno. Le partite Vanno Giocate Il Campo unico Giudice. Forza Napoli Sempre Squadra e Città . Avanti tutta Presidente”.

“Adesso portaci il portiere delle grandi sfide”.

Questi alcuni commenti che si possono leggere sul web.

LE AVVERSARIE DEL NAPOLI

Le parole di Aurelio De Laurentiis sul girone del Napoli sono perfette. Il campo potrebbe regalare davvero tanto divertimento ed entusiasmo ai tifosi napoletani.

Qualcosa potrebbe cambiare nell’equilibrio dei gironi della prossima edizione. Il Liverpool dal 2017-18 ad oggi è arrivato in finale tre volte e una l’ha vinta. La squadra di Klopp è sedicesima in Premier, due punti in tre partite, e quando inizierà il girone probabilmente non avrà risolto tutti i suoi problemi.

Dopo 52 anni l‘Ajax ritrova il Napoli. Le due squadre si sfidarono il 21 gennaio 1970, ottavi di ritorno di Coppa delle Fiere, finì 4-0 ai supplementari ed è forse l’unica volta della storia in cui il Napoli, intirizzito dal gelo di Amsterdam, giocò in calzamaglia.

I Rangers sulla carta sono la squadra più debole del girone. Come sempre il giudice sarà il campo, ma il Napoli ha diritto di sognare.