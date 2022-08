Spalletti: “Liverpool, Ajax e Rangers non sono contente di aver trovato il Napoli. vogliamo andare avanti”

Luciano Spalletti commenta il girone di Champions League del Napoli, gli azzurri sfideranno: Liverpool, Ajax e Rangers.

Luciano Spalletti ha commentato i sorteggi di Champions League ad accogliere il Napoli ci saranno alcune grandi della storia d’Europa. Dall’Ajax al Liverpool fino ai Rangers, finalisti dell’ultima Europa League, il gruppo A dove è stata inserita la squadra di Luciano Spalletti sarà insidioso, ma non impossibile per gli azzurri, che vantano una buona tradizione recente con i Reds.

Il primo commento al sorteggio in casa Napoli è arrivato dal presidente De Laurentiis, che si è affidato come sempre ad un tweet. Anche il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali del Calcio Napoli l’esito del sorteggio di Champions: