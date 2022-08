Video Live: segui i sorteggi di Champions League del Napoli

Sorteggi Champions League, la diretta live da Istanbul per conoscere le avversarie del Napoli di Luciano Spalletti in Europa.

I sorteggi di Champions League si terranno oggi ma non a Nyon come di solito, bensì nella città turca dove si terrà anche la finale della 68a edizione della più importante competizione per club a livello Uefa. La squadra di Luciano Spalletti si troverà in un girone che può essere complicato, ma è inevitabile trovandosi in terza fascia. Dopo due anni il Napoli ritrova la Champions e verrà inserita in uno degli otto gironi che si andranno a comporre.

Dove vedere in Tv e streaming i sorteggi della Uefa Champions League?

Il sorteggio di Champions League andrà in scena il 25 agosto 2022 alle ore 18:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv e streaming tramite Prime Video, Sky e gratuitamente attraverso Youtube e il sito ufficiale dell’UEFA. Sul digitale terrestre i sorteggi saranno trasmessi in diretta da Mediaset sul canale 20.

Sorteggi Champions League: le fasce

Le fasce sono così composte. In prima fascia ci vanno club campioni in carica di Champions League ed Europa League, i club che hanno vinto i 5 maggiori campionati europei, la vincitrice del campionato della sesta nazione più in alto nel ranking che non si sia qualificata attraverso uno dei titoli 2021/22. Dalla seconda fascia in poi, il valore dei club viene determinato tramite il ranking Uefa per club. In questo modo si determina l’avversario del Napoli nei sorteggi di Champions League 2022/23.

Pima fascia:

Real Madrid

Eintracht Francoforte

Manchester City

Milan

Bayern Monaco

Psg

Porto

Ajax

Seconda fascia:

Liverpool (134.000)

Chelsea (123.000)

Barcellona (114.000)

Juventus (105.000)

Atletico Madrid (91.000)

Siviglia (83.000)

Terza fascia:

Borussia Dortmund (78.000)

Rb Salisburgo (71.000)

Inter (67.000)

Napoli (66.000)

Benfica (61.000)

Sporting Lisbona (55.500)

Bayer Leverkusen (53.000)

Quarta fascia:

Rangers (50.250)

Dinamo Zagabria (49.500)

Marsiglia (44.000)

Copenaghen (40.500)

Brugge (38.500)

Celitc (33.000)

Viktoria Plzen (31.000)

Maccabi Haifa (7.000).

https://youtu.be/6sUpbkqyarc