Ciro Mertens cuore azzurro: commenta le dichiarazioni di Raspadori – FOTO

Dries Mertens non dimentica Napoli e nel giorno della presentazione di Giacomo Raspadori commenta le sue parole. Un piccolo segno quello del belga un applauso ed un cuore azzurro, ma tanto è bastato per scatenare la reazione di tantissimi tifosi, che hanno visto il commento di Mertens. Un segnale importante, perché Raspadori è considerato l’erede di Mertens passato al Galatasaray ma indimenticabile nei cuori dei napoletani.

Anche Mertens non dimentica Napoli, come si evidenzia anche nell’intervista rilasciata a Dazn in cui non ha voluto fare polemica con la società ed ha solo ribadito il suo amore per la città e la maglia azzurra. Il commento di Mertens alle parole di Raspadori non è un messaggio da poco, è come una spinta da parte di un grande, grandissimo ex a sostenere il giovane talento preso dal Napoli per raccogliere la sua eredità.