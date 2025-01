Sky| Kvara-PSG, oggi l’incontro decisivo: spunta Skriniar nell’affare

Incontro tra l’agente del georgiano e il club francese. Base d’intesa sui 75 milioni, Skriniar possibile contropartita. Conte deluso.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia sembra sempre più lontano da Napoli. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, l’esterno georgiano sarebbe ad un passo dal trasferimento al Paris Saint-Germain, con le parti che avrebbero già raggiunto una bozza d’accordo.

La redazione di Sky Sport 24 ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa: “È previsto per oggi l’incontro tra Mamuka Jugeli, agente di Kvara, e i dirigenti del PSG. Con il Napoli esiste già una base d’intesa sui 75 milioni di euro, restano da definire solo alcuni dettagli con l’entourage del giocatore”.

Un nodo importante della trattativa riguarda le possibili contropartite. “Bisogna chiarire”, spiegano i giornalisti dell’emittente satellitare, “se il Napoli voglia includere Milan Skriniar nell’operazione per aumentare la parte economica. In alternativa, gli azzurri dovrebbero accettare 70-75 milioni cash e gestire autonomamente la ricerca del difensore, con Danilo che resta la prima scelta”.

La notizia ha colto di sorpresa anche Antonio Conte: il tecnico, secondo Sky, sarebbe deluso per non essere riuscito a trattenere il talento georgiano in azzurro.