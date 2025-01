Kvara guarda Napoli-Verona in TV: telefonate continue con l’agente

L’assenza del georgiano contro il Verona nasconde importanti sviluppi di mercato. Continui contatti con il procuratore durante la partita.

Il rapporto tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli vive momenti di particolare tensione. Il talento georgiano non è stato convocato per la sfida contro il Verona, ufficialmente per un problema muscolare, ma secondo le indiscrezioni la sua assenza sarebbe legata alle trattative in corso con il PSG.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Kvara avrebbe seguito con interesse il match dalla televisione, mantenendo durante la gara contatti frequenti con il suo entourage. Il successo degli azzurri ha strappato un sorriso al georgiano, nonostante il momento delicato che sta attraversando a livello personale.

Nel frattempo, il Napoli guarda al futuro con ottimismo, forte di due pilastri fondamentali: una proprietà solida e un allenatore di primo livello. Aurelio De Laurentiis ha dimostrato la sua forza economica già nella scorsa estate, investendo circa 150 milioni sul mercato nonostante l’assenza dei ricavi dalle coppe europee. Antonio Conte, dal canto suo, ha già lasciato il segno sulla panchina azzurra, confermando le sue qualità di tecnico di primissimo piano.