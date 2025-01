Kvara-PSG, Manna vola a Nizza: ADL rifiuta la prima offerta

Il direttore sportivo del Napoli è atteso in Francia per trattare la cessione di Kvaratskhelia. De Laurentiis considera irricevibile la prima offerta.

La trattativa tra Napoli e PSG per Khvicha Kvaratskhelia entra nel vivo. Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, Giovanni Manna è in viaggio verso Nizza per un summit con la dirigenza del club parigino.

L’obiettivo dell’incontro è trovare la quadra per il trasferimento del talento georgiano, ma le posizioni al momento restano distanti. Come riferisce Repubblica: “I francesi hanno offerto per adesso appena 45 milioni per il campione georgiano e la loro prima proposta è stata considerata irricevibile da Aurelio De Laurentiis, che sta seguendo gli sviluppi della difficile trattativa dagli Stati Uniti”.

Il Napoli ha le idee chiare: servono almeno 70-80 milioni di euro per lasciar partire Kvaratskhelia. Il PSG, dal canto suo, starebbe valutando l’inserimento di alcune contropartite tecniche per abbassare l’esborso economico. De Laurentiis, pur essendo oltreoceano, monitora attentamente gli sviluppi della trattativa, deciso a non svendere uno dei suoi gioielli più preziosi.