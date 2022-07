Simeone al Napoli: accelerata nella notte, Petagna al Monza si chiude

Il Napoli è pronto a chiudere il doppio affare Andrea Petagna al Monza e Giovanni Simeone in azzurro. Già nella giornata di ieri è stato raccontato della cena di saluto di Petagna con i compagni, a base di sushi. Una ulteriore prova che oramai l’addio di Petagna al Napoli è vicinissimo. Il giocatore è da tempo in parola con il Monza di Adriano Galliani e si attendeva solo che Berlusconi sbloccasse l’affare dando il via libera ad un rilancio sulle cifre.

Secondo quanto scrive Repubblica il Monza ha aumentato la parte fissa per il prestito di Petagna dal Napoli. Inoltre per l’attaccante ex Spal è pronto un contratto da 2,4 milioni di euro a stagione. A questo punto il Napoli ha accelerato per Simeone. Secondo quanto fa sapere Spud c’è stata una accelerata nella notte per la chiusura della trattativa con il Verona. Giuntoli ha bloccato l’attaccante argentino ed è pronto a prenderlo dal Verona in prestito oneroso. Insomma tutti i tasselli sembrano andare in ordine in questo momento.

Contestualmente il Napoli porta avanti la trattativa per Raspadori, che non esclude Simeone, dato che il giocatore del Sassuolo andrebbe a sostituire Mertens. Resta sullo sfondo la clamorosa voce su Cristiano Ronaldo al Napoli dal Manchester United.