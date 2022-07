Raspadori al Napoli: come cambia il modulo di Spalletti

Il Napoli fa sul serio per Giacomo Raspadori del Sassuolo, così Spalletti può tornare al modulo 4-2-3-1. Questo sistema di gioco è quello maggiormente apprezzato dal tecnico toscano, che nella scorsa stagione ha usato Mertens e soprattutto Zielinski nella posizione di trequartista. Ora Mertens non c’è più e Zielinski è vicino al West Ham, ma in generale il polacco non ha mai veramente convinto in quella posizione, troppo schiacciato verso la porta e con poco spazio davanti per le sue giocate.

Fino ad ora Spalletti ha sempre provato il 4-3-3 durante il ritiro di Dimaro e Castel di Sangro. Ma il modulo del Napoli potrebbe cambiare con l’acquisto di Raspadori dal Sassuolo. Aurelio De Lurentiis si sta muovendo in prima persona, questo è un segnale importante. È stata già fatta un’offerta al Sassuolo e l’amministratore delegato Carnevali ha confermato dicendo che il Napoli è interessato al giocatore e che Raspadori è un giocatore ambizioso.

Con Raspadori in azzurro Spalletti potrebbe tornare al 4-2-3-1, ecco la formazione ipotizzata da Corriere dello Sport: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim; Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen.