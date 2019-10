Roma: grave infortunio per Zappacosta, rottura del crociato

Grave infortunio in casa Roma, con Zappacosta che ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il calciatore ex Chelsea rientrava da uno stop di un mese per la lesione al soleo.

Infortunio Zappacosta

E’ stato già operato questa mattina a Villa Stuart Davide Zappacosta per il grave infortunio al crociato del ginocchio destra. Il calciatore stava svolgendo esami strumentali per un infortunio al soleo che lo aveva tenuto fuori già un mese, ma sentiva ancora un forte dolore al ginocchio e gli esami strumentali hanno rilevato la rottura del crociato. Dunque un altro infortunio in casa Roma, che già deve fare a meno di Lorenzo Pellegrini per una frattura al metatarso e sarà out per 60 giorni, a cui si aggiunge quello di Mkhitaryan che resterà fermo per tre settimane a causa di una lesione tendinea all’adduttore.

Il comunicato della Roma

“Nel corso della seduta odierna di allenamento, Davide Zappacosta ha riportato in modo del tutto fortuito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Al calciatore va la vicinanza del Club, assieme all’augurio di pronta guarigione.” questo il comunicato della Roma sul grave infortunio a Zappacosta. Al momento non sono ancora stati indicati i tempi di recupero, ma il rientro di Zappacosta potrebbe avvenire tra 6 mesi.

Infortuni Napoli

Anche il Napoli sta facendo i conti con il problema infortuni nelle ultime settimane, con quello di Maksimovic prima e quello di Mario Rui poi. Il terzino portoghese che aveva avviato nel migliore dei modi la stagione, dovrà stare fermo per almeno tre settimane.