Uultime notizie dall'infermeria del Napoli. Manolas e Maksimovic a rischio

Arrivano notizie dall’infermeria del Napoli dopo la vittoria per 2-1 sul Brescia. Manolas affaticato, più grave l’infortunio di Maksimovic.

L’infermeria del Napoli si affolla dopo la vittoria degli azzurri sul Brescia di Balotelli per 2-1. Manolas, autore di una rete, e Maksimovic sono stati sostituti durante la gara. Ancelotti è stato costretto a schierare il bravissimo Di Lorenzo come difensore centrale. Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato della redazione sportiva di Sky sport ha fatto il punto sugli infortuni in casa Napoli:

“Notizie dall’infermeria del Napoli dopo la vittoria per 2-1 sul Brescia. In particolare, l’attenzione è in difesa dove in vista della partita della settimana prossima contro il Torino potrebbe non mancare il solo Koulibaly (ancora squalificato, ma ci sarà martedì contro il Genk)”.



Di Marzio aggiunge: “A rischio ci sono infatti anche Manolas e soprattutto l’ex Maksimovic. Per il greco, sostituito durante il secondo tempo, si tratta di un lieve affaticamento muscolare. Per il serbo, invece, gli esami medici hanno rilevato una sospetta elongazione al bicipite femorale destro. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori valutazioni, ma le trasferte contro il Genk per la Champions e contro il Torino in campionato sembrano a rischio“.