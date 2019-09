Infortuni Maksimovic e Manolas: ecco il report del Napoli

Gli infortuni di Maksimovic e Manolas preoccupano Carlo Ancelotti, ecco il report del Napoli. La società azzurra ha diramato un comunicato sulle condizioni dei due difensori che sono usciti dal campo durante la partita con il Brescia vinta dai partenopei per 2-1.

Infortuni Maksimovic-Manolas

“Nicola Maksimovic, che è uscito durante la partita contro il Brescia, si è sottoposto ad esami medici che hanno rilevato una sospetta elongazione al bicipite femorale destro” fa sapere la SSC Napoli attraverso un comunicato ufficiale, in cui parla anche di Manolas: “Per Manolas, anch’egli sostituito nella ripresa del match, si tratta di lieve affaticamento muscolare”. Il difensore serbo domani sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti, ma potrebbe saltare sia la sfida di Champions con il Genk che la gara con il Torino.

Torna Koulibaly

Dopo i primi esami medici sembra difficile che Maksimovic, già in forse per la sfida con il Brescia, possa recuperare in fretta. Il Napoli mercoledì gioca in Champions con il Genk ed in quella occasione ritroverà Koulibaly che è squalificato per due giornate in campionato. Al fianco del senegalese dovrebbe esserci di nuovo Manolas.