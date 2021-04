Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca fa un’altra battuta su Andrea Agnelli, questa volta a Che tempo che fa, programma in onda su Rai 3. Ospite del programma di Fabio Fazio per parlare di riaperture, questione Covid e altri problemi della Regione Campania, il presidente De Luca non si è fatto sfuggire qualche divagazione. Così come fece anche venerdì scorso durante la diretta facebook in cui paragonò la brutta figura della Juventus in Superlega alla Fiat Duna. Questa volta De Luca parla di Agnelli e dice: “Credo che sia un infiltrato di De Laurentiis nella Juve, per tutti i danni che sta combinando“.

Una battuta pungente quella presidente della Regione Campania ed anche questa volta il riferimento è alla Superlega, creata e scomparsa in 48 ore. Uno dei promotori della Superlega è stato proprio Andrea Agnelli che ufficialmente non è ancora uscito dal progetto. Il presidente della Uefa, però, promette sanzioni per coloro che hanno avviato il nuovo format, in particolare per quelli che ancora ne fanno parte come Real Madrid, Juventus e Barcellona. Del fallimento della Superlega ha parlato oggi anche Karl Heinz Rummenigge.