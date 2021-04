Il Napoli giocherà col Torino con Osimhen titolare. Il nigeriano ha segnato sei gol fino ad ora in una stagione molto travagliato. Con la Lazio si è dovuto sedere in panchina per fare posto a Mertens, ma secondo Sky il tecnico del Napoli vuole gestire le forze per il finale di campionato ed è pronto a far giocare Osimhen dal primo minuto. In attacco c’è anche un altro ballottaggio quello tra Politano e Lozano con l’italiano leggermente favorito. In difesa è stato scelto il sostituto di Manolas squalificato: giocherà Rrahamani e non Maksimovic. In porta ci va ancora Meret dato che Ospina sta recuperando dall’infortunio. A centrocampo secondo Sky Fabian Ruiz è in dubbio per un piccolo problema, se non dovesse farcela è pronto Bakayoko in coppia con Demme. Col Torino il Napoli deve fare punti ad ogni costo per cercare di agganciare la Juventus che si è fermata a Firenze.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo. Rahamani, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Torino-Napoli: dove vederla in tv e streaming

Torino-Napoli sarà trasmesso da Sky in diretta tv: è il match di lunedì 26 aprile alle 18.30 valido per la 33a giornata di campionato. La partita può essere vista anche in streaming su tablet, pc e smartphone attraverso Sky Go o Now. I canali tv di Napoli-Torino sono i seguenti: Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).