Rummenigge: “La Superlega è fallita” bordata a Juve e Real Madrid

Secondo Karl Heinz Rummenigge il progetto Superlega è definitivamente fallita. Il dirigente del Bayern Monaco non ha mai accettato di entrare a far parte delle 15 squadre fondatrici della Superlega, già questo ha fatto partire il progetto in maniera molto instabile, dato che il club tedesco è uno dei più solidi e potenti in Europa. Ora è lo stesso Rummenigge a decretare la fine del progetto e alla Bild dice: “La Superlega come progetto è fallito definitivamente anche se non tutti i club si sono sfilati, ma quanto accaduto è un chiaro colpo di avvertimento per tutto il calcio europeo“.

Ma Karl Heinz Rummenigge lancia un frecciatina anche a Real Madrid e Juventus, principali promotrici della Superlega: “Gli imprenditori che gestiscono alcuni dei club coinvolti hanno capito che il calcio funziona in modo un po’ diverso dagli affari”. Ufficialmente Juventus, Real Madrid e Barcellona sono ancora dentro la Superlega, anche perché ci sono aspetti legali e penali da comprendere. Ma il fatto che i sei club inglesi si siano defilati, così come l’Inter, non lascia praticamente spiragli in questo momento per una riapertura. Intanto Rummenigge difende la riforma della Nuova Champions League e dice: “Renderà molto più difficile vincere per le grandi squadre“.