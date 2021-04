Corsa qualificazione Champions League: la Fiorentina ferma la Juventus – VIDEO

Fiorentina-Juventus 1-1 è il risultato finale della sfida del Franchi che condanna la Juve a guadagnare un solo punto nella corsa alla qualificazione Champions League. Il pareggio serve ai viola per allontanarsi dalla zona calda della retrocessione, mentre invece il punticino serve a poco ai bianconeri di Andrea Pirlo che nella prima frazione di gioco hanno sofferto moltissimo. A sbloccare il risultato Vlahovic su rigore (17 gol per lui in questa stagione). Nel secondo tempo ci pensa Morata a pareggiare, ma il risultato non cambia più fino alla fine.

Attualmente la Juventus in classifica ha 66 punti e potrebbe essere superata dall’Atalanta che questa sera gioca con il Bologna in casa. Ma i bianconeri potrebbero anche essere raggiunti dal Napoli che domani giocano fuori casa con il Torino.