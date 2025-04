Caro Tudor, ti sei giocato tutto: Elkann telefona al nuovo allenatore | Accordo biennale

La sconfitta contro il Parma può aver cambiato tutto: la Juventus pensa già al futuro.

Era stato accolto come il salvatore della patria bianconera, Igor Tudor, richiamato in fretta e furia dopo l’improvviso esonero di Thiago Motta. Una scelta che aveva spiazzato molti, ma che la dirigenza juventina aveva giustificato parlando di “rischio calo motivazionale” e “bisogno immediato di scosse nello spogliatoio”. Tudor, ex difensore proprio della Juve, conosceva già l’ambiente. Un punto a favore che sembrava dare fiducia ai vertici della Continassa.

E infatti l’esordio non era andato male: grinta, personalità e un gioco più verticale avevano restituito un barlume di speranza. Ma la Juventus di oggi è un gigante ferito: senza identità, sotto pressione, e con una Champions League ancora tutta da conquistare. Bastava poco per far vacillare il nuovo corso. Quel “poco” è arrivato in Emilia.

La trasferta di Parma doveva rappresentare la prova del nove, ma si è trasformata in un incubo sportivo. Una squadra lenta, spenta, incapace di reagire alle iniziative di una formazione neopromossa ma affamata. Il 2-1 finale ha lasciato ferite profonde, non solo nella classifica.

È bastata una telefonata di John Elkann per far capire che la pazienza è agli sgoccioli. Nessun ultimatum ufficiale, ma i toni sarebbero stati duri. L’ad della holding Exor, sempre più coinvolto nella gestione bianconera, avrebbe chiesto spiegazioni e, soprattutto, rassicurazioni. Ma oggi, in casa Juventus, nessuno può garantirle.

Tudor a rischio, ancora una volta

Tudor lo sa. Nonostante l’accordo biennale firmato poche settimane fa, il suo futuro è già in discussione. L’ambiente è teso, i tifosi sono delusi, e la dirigenza è consapevole che mancare la qualificazione alla prossima Champions sarebbe un fallimento tecnico e finanziario troppo pesante da sostenere.

La dirigenza ha già cominciato a guardarsi intorno. E non si tratta di semplici sondaggi. Tra i nomi più caldi, uno su tutti: Roberto Mancini. L’attuale ct dell’Arabia Saudita è ancora legato alla Juventus da un vecchio “non detto” mai concretizzato, ma mai davvero spento. Esperienza, carisma, capacità di ricostruire partendo dal caos: la sua candidatura è fortemente voluta da Elkann in persona.

Il dopo Tudor

Mancini rappresenterebbe anche un segnale di svolta verso un progetto tecnico più maturo e stabile, dopo anni di cambi in corsa e decisioni frettolose. L’idea sarebbe quella di affidargli un progetto triennale per ridare identità a una squadra che da troppo tempo vive di alti e bassi.

Il problema, però, è che la stagione non è ancora finita. La Juventus è ancora in corsa per il quarto posto, ma la sconfitta di Parma rischia di essere decisiva. Le avversarie viaggiano, mentre i bianconeri sembrano impantanati. E se l’obiettivo Champions dovesse sfumare, il destino di Tudor sarebbe praticamente segnato. Il suo contratto prevede un’opzione di rinnovo automatico in caso di qualificazione, ma senza quella, la clausola decade. E la Juve, forte di questo margine, si prepara già a voltare pagina. Con o senza annunci ufficiali, l’impressione è che i bianconeri abbiano già scelto la prossima guida. E per Tudor, il tempo potrebbe essere finito ancor prima di cominciare davvero.