Rigore Fiorentina-Juventus : Rabiot gioca a volley. Il commento di Ziliani

C’è stato bisogno del consulto del Var per assegnare un rigore solare alla Fiorentina contro la Juventus. Anche in diretta il tocco di mano e scomposto di Rabiot era apparso evidente, nonostante tutto è dovuto intervenire (per fortuna) il mezzo tecnologico per assegnare il penalty. Ecco il commento pungente di Paolo Ziliani sul rigore assegnato in Fiorentina-Juventus:

CRONACA VERA. C’è stato bisogno di un richiamo del #VAR e di un paio di minuti di minuziosa analisi a bordo campo per convincere #Massa che #Rabiot aveva fatto fallo di mano e che era, come tutti avevano visto fin da subito, rigore.

La Juventus con il punto guadagnato sul campo della Fiorentina rischia di essere sorpassata in classifica dall’Atalanta, ma anche di essere agganciata dal Napoli che domani gioca contro il Torino fuori casa.