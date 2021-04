LDT – Trofei sempre sull’asse Milano Torino. Rizzoli deve dimettersi

LDT – Lettera dai tifosi- Alcuni tifosi del Napoli hanno scritto alala redazione di napolipiu.com evidenziando alcuni dati allarmanti. I tifosi azzurri puntano il dito contro il sistema arbitri che favorirebbe la vittoria dei trofei sull’asse Milano-Torino.



“Eg. Sig. Direttore, intollerabile quanto avvenuto in Inter – Verona. Cosa fanno Federazione, Lega e Coni, soprattutto. Milioni di sportivi vedono ancora scudetti e trofei volare sempre verso Milano e Torino e nessuno vede. Come sia possibile che Rizzoli sia ancora al suo posto? E non ci riferiamo solo ai fatti arbitrali del 2017 – 2018.

Gli arbitri che sbagliano contro le squadre avversarie di Milano e Torino non vengono mai puniti ma se avviene il contrario gli stessi arbitri non arbitrano per molto tempo. Il bravissimo Fourneau è praticamente scomparso dalla circolazione dopo l’eccellente direzione arbitrale in Crotone – Juventus alla IV giornata. Gli arbitri più impiegati sono Irrati, Mariani, Calvarese, Massa, Mariani, Valeri, Orsato che sbagliano spesso contro le altre. Piccinini, dopo Inter – Parma, La Penna, dopo Juventus – Fiorentina, e Pasqua, dopo Milan – Napoli, sono stati fermati per mesi interi. Per errori molto più gravi sono rimasti impuniti i Valeri, Napoli – Milan, Massa, Inter – Napoli, Mariani, Juventus – Napoli“.

Pasquale F., Gennaro E., Mario P.