Orsato, l’arbitro in diretta tv ha ammesso il grave errore nella direzione di una partita decisiva per lo scudetto.

Dopo le pittoresche dichiarazione che tanto hanno cercato di offendere l’intelligenza, non solo, partenopea Napolipiu.com ritorna sull’argomento Orsato per dovere di cronaca.

Sicuramente Orsato fu determinante in Inter – Juventus ma l’arbitro di Schio fu protagonista in negativo anche in altre situazioni.

Torino – Juventus 0 – 1, Orsato (Irrati). XXV giornata del 18 – 2 – 2018.

Orsato, peggio assistito da Irrati al VAR, ne combina di tutti colori nel derby di Torino, rendendo vana l’affermazione partenopea sulla Spal..

La rete che decide l’incontro è viziata dal fallo di Bernardeschi su Ansaldi che impedisce al giocatore granata d’impossessarsi del pallone. Segna Alex Sandro (33’) e Orsato convalida; inspiegabilmente Irrati non segnala l’infrazione. Al 58’ Irrati ed Orsato si ripetono quando Chiellini ferma Belotti con un montante sinistro. Orsato non fischia neanche il fallo e Chiellini scanserà persino la Prova TV.

Inter – Napoli 0 – 0, Orsato (Massa). XXVIII giornata dell’11 – 3 – 2018.

La partita è condizionata dalla mancata espulsione di Gagliardini al 38’. Il fallaccio di Gagliardini su Mertens è da espulsione, ma Orsato utilizza il cartellino giallo. Massa non interviene al VAR.

Orsato era anche al VAR di Atalanta – Juventus, VII giornata, diretta da Damato con rigore assegnato alla Juventus per fallo di mani mai commesso da Petagna.

