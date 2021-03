90′ GOL! Sassuolo-NAPOLI 2-3! Rete di Insigne. Il capitano del Napoli trasforma il rigore con una conclusione rasoterra all’angolino basso alla destra di Consigli. L’estremo difensore neroverde si tuffa senza riuscire ad intuire la traiettoria del tiro dell’attaccante partenopeo.

89′ CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Haraslin commette fallo ai danni di Di Lorenzo. Il terzino partenopeo spinto dall'attaccante neroverde finisce a terra ed l'arbitro indica il dischetto.79′ AMMONITO Marlon. Il difensore neroverde commette fallo ai danni di Meret.76′ Erroraccio di Ferrari che regala palla a Ruiz in area che calcia di prima intenzione. Consigli si oppone con un ottima parata impedendo al centrocampista spagnolo del Napoli di realizzare il gol del vantaggio azzurro. 72′ Gol Giovanni Di Lorenzo 57′ Mertens suggerisce per Maksimovic sul primo palo. Il difensore centrale del Napoli, in proieizione offensiva, colpisce di testa il pallone mandandolo oltre la traversa. 56′ Azione insistita di Insigne che palla al piede arriva al limite dell'area. La retroguardia neroverde riesce a fermare il capitano del Napoli. 54′ Punizione dalla trequarti sinistra in area di Politano. Djuricic, in proiezione difensiva, allontana la palla velocemente. 53′ La squadra di Gattuso sembra in difficoltà. Gli azzurri faticano ad arginare le iniziative offensive degli emiliani. 50′ Djuricic innesca Defrel sulla trequarti. L'attaccante ex Sampdoria si spinge fino al limite dell'area e calcia potentemente chiamando Meret all'intervento. L'estremo difensore partenopeo controlla la sfera di gioco in due tempi. 48′ Giropalla della squadra di De Zerbi. I neroverdi gestiscono il possesso palla in attesa di spazi per poter penetrare in area di rigore avversaria. 46′ Inizia il secondo tempo di SASSUOLO-NAPOLI: 2-1. Riprende la gara. Primo pallone della ripresa giocato dal Sassuolo