E’ ufficiale la data del recupero di Juventus-Napoli: la Lega Calcio ha stabilito che la partita si giocherà il giorno 17 marzo 2021 alle ore 18.45.

Ultime Calcio Napoli – C’è la data ufficiale del recupero di Juventus-Napoli: 17 marzo 2021 alle ore 18.45, lo ha stabilito la Lega Calcio attraverso un comunicato ufficiale. Dunque la partita non giocata il 4 ottobre verrà recuperata nelle prossime settimane. Il Napoli ha vinto il ricorso al Coni per far disputare la partita, inizialmente la società partenopea aveva ricevuto la sconfitta a tavolino e punti di penalizzazione in classifica, che ha innescato anche tantissime polemiche dato che era stata l’Asl a bloccare la squadra di Gattuso a Napoli a causa della presenza di giocatori contagiati dal Covid 19.

Ma le polemiche ci sono anche per la data del recupero di Juventus-Napoli. Gli azzurri infatti dovranno giocare la partita allo Juventus Stadium dopo aver affrontato i Milan in trasferta, inoltre dopo il match con i bianconeri la squadra di Gattuso dovrà affrontare la Roma sempre in trasferta. La Juventus arriverà a quel match dopo la partita di Champions League col porto da giocare il 9 marzo 2021 e dopo la trasferta di Cagliari. I bianconeri dopo aver giocato col Napoli avranno la partita casalinga con il Benevento. A ben guardare il calendario sembra nettamente a favore dei bianconeri. Ecco il calendario a confronto di Juve e Napoli che giocheranno la partita di recupero il 17 marzo.

Juventus:

09/03 Juventus-Porto

14/03 Cagliari-Juventus

17/03 Juventus-Napoli

21/03 Juventus-Benevento

Napoli:

07/03 Napoi-Bologna

14/03 Milan-Napoli

17/03 Juventus-Napoli

21/03 Roma-Napoli