Crisi Inter: salta il pagamento di un bonus per Lukaku, furia Manchester

La crisi economica e societaria dell’Inter si allaga con il mancato pagamento di uno bonus per l’acquisto di Lukaku dal Manchester United. Corriere dello Sport lancia una indiscrezione che mette in luce i problemi della società nerazzurra, oramai da tempo alla ricerca di investitori che immettano liquidità. Il gruppo Suning ha già abbandonato il calcio in Cina e sta vivendo un momento di grave crisi. Questo spaventa i tifosi nerazzurri che già nelle scorse settimane ha dovuto fare i conti con il caso Hakimi, molto analogo a quello di Lukaku.

Ora secondo Corriere dello Sport l’Inter non avrebbe pagato uno dei bonus per Lukaku, indispettendo il Manchester United. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo:

La premessa è che i Red Devils hanno preteso di inserire nel contratto di cessione del bomber belga una clausola secondo cui, qualora non venga rispettata una delle diverse scadenze di pagamento dettagliatamente previste, il club nerazzurro diventi immediatamente debitore dello United per l’intera cifra rimanente da saldare. Ebbene, pare che effettivamente una scadenza sia stata saltata. Non di una rata, bensì di un bonus. In sostanza, è stata raggiunta una delle condizioni previste nel contratto ed è scattato un premio in più per il Manchester United. Un premio, evidentemente, da corrispondere entro un certo lasso di tempo. L’Inter, probabilmente a causa dei noti problemi di liquidità, non avrebbe provveduto al pagamento in tempo utile e, dunque, sarebbe scattata la clausola. Il risultato è che, a questo punto, per viale della Liberazione si è creato un debito nei confronti dei Red Devils di circa una cinquantina di milioni di euro