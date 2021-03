Tuttosport – Napoli ritrova Demme, titolare col Sassuolo

Diego Demme titolare con il Sassuolo nella sfida delle 18.30 al Mapei Stadium. Il centrocampista tedesco di origini italiane ha recuperato dall’infortunio, così come Manolas che però va in panchina.

Calcio Napoli ultime notizie – Secondo quanto riferisce Tuttosport ci sarà Diego Demme titolare nel match con il Sassuolo che si giocherà oggi alle 18.30 al Mapei Stadium. Il centrocampista ex Lipsia ha finalmente recuperato dall’infortunio e torna a disposizione di Gennaro Gattuso che lentamente sta recuperando tutti gli uomini della rosa. Ci sono ancora diverse indisponibilità, a cominciare da Lozano, uno dei migliori in questa stagione, passando per Osimhen che sembra in recupero dopo il trauma cranico subito nel match con l’Atalanta. Rientra anche Manolas per la trasferta col Sassuolo, ma il difensore va in panchina.

Secondo il quotidiano sportivo, invece, Demme sarà titolare col Sassuolo per far rifiatare Bakayoko, ma anche perché “col Sassuolo della gente rapida, serve un piccoletto sveglio e reattivo in mezzo al campo”. Il rientro di Demme è molto importante per Gattuso che ritrova un giocatore che ha dimostrato ampia affidabilità, sia in un centrocampo a due, che in quello a tre. L’ex Lipsia riesce sia a difendere che a costruire, dando sempre un grande apporto alla formazione azzurra.