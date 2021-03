Gazzetta – Sassuolo-Napoli le probabili formazioni, rientra Maksimovic

Le probabili formazioni di Gazzetta dello Sport per Sassuolo-Napoli gara che si giocherà oggi alle 18.30 al Mapei Stadium. Gattuso deve rinunciare a Koulibaly squalificato, rientra Maksimovic.

Ultimissime Calcio Napoli – Sarà un Napoli senza Koulibaly quello che dovrà affrontare il Sassuolo in trasferta. Partita molto insidiosa per gli uomini di Gattuso che dopo la vittoria con il Benevento ha necessità di dare continuità ai risultati e lanciare l’assalto al piazzamento Champions League. Le probabili formazioni di Gazzetta dello Sport di Sassuolo Napoli vedono il rientro di Maksmovic e Mario Rui in difesa al posto di Koulibaly e Ghoulam. Nel Sassuolo fuori ancora Boga e Bourabia, mentre Obiang e Magnanelli si giocano un posto a centrocampo. In attacco ci sarà Caputo supportato da Berardi, Lopez e Djuricic.

Probabili formazioni: Sassuolo Napoli

4-2-3-1: Consigli, Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio, Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi. Napoli 4-2-3-1: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Bakayoko,Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.