Juve-Spezia e le tante polemiche sul fuorigioco di Bernardeschi che servito l’assist per il primo gol di Morata. L’immagine del Var non viene mostrata immediatamente, gettando ombre su quanto deciso dagli arbitri davanti ai monitor.

Il presunto fuorigioco di Bernardeschi in Juve-Spezia sta agitando il mondo dei social e non solo. Ancora una volta a mancare è la chiarezza. Ma andiamo con ordine. L’arbitro Sacchi annulla il gol di Morata (1-0 per la Juve) per fuorigioco di Bernardeschi su segnalazione del guardalinee. Interviene il Var che consulta più volte le immagini, l’attesa è evidente sul volto dei giocatori e non si capisce perché ci voglia tutto questo tempo per capire se ci sia o meno il fuorigioco di Bernardeschi. Alla fine dalla sala Var, dove operano Fabbri e Di Iorio, viene data la conferma: tutto regolare e Juventus in vantaggio.

A quel punto tutti coloro che stanno guardando Juve-Spezia vorrebbero vedere l’immagine del presunto fuorigioco di Bernardeschi. Ma niente, il fermo immagine non viene mostrato nell’immediato. Si torna a giocare senza che gli spettatori dello stadio virtuale possano chiarire se è tutto in ordine o meno. E’ proprio da questo ritardo che scattano vibranti le polemiche, alimentate nei salotti tv e soprattutto sui social network. Il caso da fuorigioco di Bernardeschi nel match tra Juve e Spezia viene commentato anche da Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano che su twitter scrive: “Inutile dire che dopo due minuti di sospensione, viene convalidato il gol di Morata senza che venga mostrato il fermo immagine che dimostri la regolarità della posizione di Bernardeschi . Una specialità del campionato col verme“. Insomma quando i bianconeri sono in campo la polemica sembra inevitabile. Anche perché a mancare è quasi sempre la chiarezza, la genuinità e la trasparenza, che alimentano dubbi e polemiche nei tifosi che guardano la partita.