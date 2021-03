Osimhen ritorna in campo: decisa la data del rientro

Victor Osimhen vuole il rientro in campo dopo l’infortunio subito contro l’Atalanta, il calciatore ha riscontrato delle anomalie nell’ultimo controllo per questo non farà parte della trasferta del Napoli a Sassuolo, turno infrasettimanale di Serie A.

Calcio Napoli ultime notizie – E’ pronto a recuperare dall’ennesimo infortunio Victor Osimhen che punta al rientro nel match con il Bologna. Il calciatore dopo i controlli alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno ha dovuto osservare un periodo di riposo. Il giocatore ha effettuato ulteriori analisi che hanno evidenziato qualche anomalia, per questo si è deciso di andarci cauti, vista la delicatezza dell’infortunio. Quindi allenamento ma niente colpi di testa per il nigeriano che smania dalla voglia di tornare in campo.

Secondo quanto scrive Repubblica il rientro di Osimhen si può concretizzare domenica contro il Bologna: “Oggi resterà ancora fermo: non è stato convocato per la sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Proseguirà la sua

tabella personalizzata in attesa del semaforo verde per gli allenamenti di gruppo. Potrebbe arrivare venerdì dopo ulteriori esami. Nel mirino c’è il match di domenica al Maradona contro il Bologna” scrive Repubblica. L’obiettivo di Osimhen è quello di rientrare in campo il più in fretta possibile, in una stagione molto sfortunata per il giocatore.