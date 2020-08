Quanto costa Lionel Messi? Inter, Manchester City e Psg sognano

Quanto costa il cartellino di Lionel Messi? L’asso del Barcellona finisce clamorosamente sul mercato, ma il suo prezzo è tutto da valutare.

Partiamo dal concreto il Barcellona ha piazzato su Messi c’è una clausola da 700 milioni di euro, ma quanto costa veramente l’argentino? In Spagna se lo chiede Marca che sottolinea come sia impossibile che qualcuno possa pagare la clausola rescissoria del calciatore. Il fenomeno argentino ha spiazzato tutti quando ha chiesto a Koeman di voler pensare bene al suo futuro. Il contratto di Messi scade nel 2021 ed al momento non ci sono segnali di un possibile rinnovo, è chiaro che il futuro lo deciderà il giocatore. il Barça potrebbe decidere di farlo restare un anno per onorare il contratto, ma servirebbe a poco o nulla tenere in casa un calciatore, ancor più del livello di messi.

Allora si ragiona su quanto costa Messi, un pensiero che fa venire i brividi solo a pensarci. Esclusa l’enorme clausola rescissoria allora Marca si chiede: può costare 100? 150? Va ricordato che l’argentino ha 33 anni, quindi non è giovanissimo, ma la sua tecnica è manna per qualsiasi squadra. Al momento secondo il quotidiano spagnolo ci sono solo tre squadre al mondo che si possono permettere questo calciatore e sono il Manchester City, il Psg e l’Inter.

Quanto costa Messi, ecco l’offerta dell’Inter

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, Steven Zhang sarebbe pronto a fare follie per prendere Messi, calciatore che assicura talento e fa innalzare la brand reputation come pochi altri a questo mondo. I nerazzurri sono pronti a investire circa 260 milioni di euro per riuscire ad assicurarsi cartellino e prestazioni agonistiche di Messi e con esso anche tutto quello che proviene ‘dall’azienda’ marketing legata alla Pulce argentina. Nel recente passato un’operazione simile è stata fatta dalla Juventus che ha preso Cristiano Ronaldo, ora ci vorrebbe provare l’Inter.

Psg e City sognano

Sognare non costa nulla, così il prezzo Lionel Messi diventa un problema fino ad un certo punto, soprattutto se parliamo di club come Manchester City e Psg. Gli sceicchi hanno petroldollari da spendere, ma anche loro non possono andare oltre una certa cifra. Così ci si continua ad interrogare su quanto costa Messi, ma la verità è che in questo caso solo il fenomeno argentino può decidere il suo futuro. Sarà lui l’artefice del suo destino, considerando il fatto che al Barcellona ora guadagna circa 30 milioni di euro a stagione.